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Опубликовано 1 апреля, 03:03

Военнослужащие Южной группировки уничтожили 47 блиндажей и укрытий ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Militarist

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Militarist

Беспилотные подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили 47 блиндажей Вооружённых сил Украины (ВСУ) и техническое оборудование на трёх направлениях. Об этом проинформировал глава пресс-центра Вадим Астафьев.

Он уточнил, что на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях войска поразили не только блиндажи, но и 19 антенн связи, 10 робототехнических комплексов, два пункта управления дронами и 14 беспилотников.

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Ранее российские войска провели серию ударов по ключевым объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. В результате ударов удалось поразить объекты в 158 районах.

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