Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

В течение последних суток российские войска провели серию ударов по ключевым объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Данное заявление сделали в пресс-службы Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали ключевую авиабазу украинских сил в Хмельницкой области, где базируются самолёты стран НАТО. Отмечается, что именно с этого аэродрома систематически поднимаются в воздух F-16, Mirage и Су-27. Российская армия целилась в хорошо укреплённые объекты. Среди них: арочные укрытия для хранения боеприпасов, усиленный бункер и подземные коммуникации.