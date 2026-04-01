1 апреля, 02:47

Иран нанёс удар по аэропорту Кувейта, горят резервуары с авиатопливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Аэропорт Кувейта подвергся атаке иранских беспилотников. По данным управления по делам гражданской авиации страны, в результате удара повреждены топливные резервуары, возник крупный пожар. Заявление распространило агентство KUNA.

«Иран и поддерживающие его вооруженные формирования атаковали аэропорт Кувейта с помощью беспилотников, целью ударов стали резервуары с авиатопливом. В результате удара произошло обширное возгорание, спасатели прилагают все усилия для его локализации», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Британские военно-морские силы заявили об обстреле танкера у побережья Катара

Ранее Иран атаковал базу американских пилотов, расположенную на территории Саудовской Аравии. Место проживания американских пилотов и лётного состава в Эль-Хардже (Саудовская Аравия) было атаковано с помощью беспилотников и ракет. Нанесён удар по скоплению из 200 человек.

Алена Пенчугина
