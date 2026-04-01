Расчёты ударных дронов группировки войск «Восток» пресекли попытку украинских формирований перебросить подкрепление к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, разведывательные подразделения БПЛА своевременно засекли движение автомобильной техники противника, которая на высокой скорости пыталась пробиться к переднему краю для высадки личного состава. Благодаря грамотным действиям российских операторов, техника вместе с находившейся в ней живой силой была уничтожена ещё на марше. В Минобороны подчеркнули, что слаженная работа расчётов позволила полностью сорвать планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по наращиванию сил на передовой.

Для ликвидации целей задействовали дежурные подразделения FPV-дронов, находившиеся в режиме «свободной охоты». Операторы последовательно наносили точные удары по каждой единице техники, не оставляя противнику возможности для манёвра. Устойчивое управление действиями расчётов обеспечивалось с помощью отечественных средств связи, сохраняющих работоспособность даже в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны неприятеля.

Ранее Life.ru писал, что беспилотные подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили 47 блиндажей Вооружённых сил Украины и техническое оборудование на трёх направлениях. Как уточнил глава пресс-центра Вадим Астафьев, на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях войска поразили не только блиндажи, но и 19 антенн связи, 10 робототехнических комплексов, два пункта управления дронами и 14 беспилотников.