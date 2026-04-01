ВС РФ уничтожили пункты БПЛА ВСУ в Харьковской области ударами артиллерии

Российские артиллеристы уничтожили пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Боевая работа артиллерийских расчётов ведётся в тесном взаимодействии с операторами войск беспилотных систем. Во время круглосуточного дежурства были выявлены опорные пункты, укрытия с личным составом противника и пункты управления беспилотниками ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, военные выявили места базирования ударных и разведывательных дронов противника. После получения координат артиллерийские подразделения заняли огневые позиции и нанесли серию точных ударов. В операции использовали самоходные гаубицы «Акация».

В Минобороны сообщили, что расчёты также обеспечивают огневую поддержку наступающих подразделений. Ведомство указало, что взаимодействие с операторами беспилотных систем и применение отечественных средств связи позволило повысить эффективность ударов. Отмечается, что в ходе боёв экипажи выдерживали атаки дронов и продолжали выполнение задач после восстановления техники.

Ранее в Запорожской области российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ. По информации Минобороны, операторы ударных беспилотников выявили движение техники противника, которая направлялась к линии боевого соприкосновения. После обнаружения целей по ним нанесли удары ещё на марше, в результате чего техника и находившиеся внутри военнослужащие были уничтожены. Скоординированные действия расчётов позволили не допустить усиления позиций ВСУ. Для выполнения задачи задействовали дежурные FPV-дроны, действовавшие в режиме постоянного поиска целей.