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Опубликовано 1 апреля, 05:12

Бойцы ФСБ уничтожили семь позиций ВСУ в Константиновке ударами БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Семь укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили в Константиновке. Операцию провели подразделения ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Дроны-разведчики ФСБ зафиксировали семь укрепленных позиций, в которых укрывались украинские диверсионные группы. Операторы «Горыныча» с помощью крылатых БПЛА нанесли удары по вскрытым позициям и уничтожили террористов», — уточнили в ведомстве.

По данным службы, позиции выявили с помощью разведывательных беспилотников. После передачи координат расчёты нанесли удары по обнаруженным точкам. В операции задействовали подразделение «Горыныч», которое действовало совместно с 4-й бригадой группировки «Юг». В ФСБ отметили, что удары нанесли в рамках поиска и ликвидации диверсионных групп. В результате операции уничтожили укреплённые позиции противника.

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Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента, связанного с украинскими структурами. По данным ведомства, он организовывал поджоги на железной дороге, контролировал тайники со взрывчатыми веществами и собирал информацию об объектах оборонной и топливно-энергетической инфраструктуры. В службе уточнили, что мужчина самостоятельно вышел на связь с куратором через мессенджер и получал указания из-за рубежа. Благодаря оперативным действиям силовиков его деятельность остановили, угрозу для граждан и важных объектов устранили.

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Антон Голыбин
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