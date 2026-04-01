Подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», одно из наиболее подготовленных в украинской армии, не имеет шансов в противостоянии с российской морской пехотой. Об этом РИА «Новости» рассказал командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Сармат.

Российские военные легко узнают «Птиц Мадьяра» по характерным опознавательным признакам, которыми отличается это украинское подразделение. Даже высокий уровень подготовки не помогает подразделению в противостоянии с российскими военнослужащими.

«Это не мешает их уничтожать, поэтому нам какая разница — «мадьяры» или кто там. Поэтому у них подразделение в большей степени подготовлено, но не больше, чем подготовлено наше подразделение. Шансов на победу у них никаких нет и не будет», — заключил Сармат.

Напомним, ранее российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где готовили пилотов элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Атака пришлась на объект в районе посёлка Озёрное примерно в 06:30 утра. Эта авиабаза совмещала сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров. Там проходили обучение не только пилоты «Птиц Мадьяра», но и французские специалисты, обслуживающие самолёты Mirage.