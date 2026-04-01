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Опубликовано 1 апреля, 05:49

Российский дрон «Князь Вещий Олег» стал невидимкой для украинских РЭБ под Херсоном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Новый российский разведывательный беспилотник «СТ-КВО» («Князь Вещий Олег») успешно преодолевает средства радиоэлектронной борьбы противника в районе Херсона. Об этом РИА «Новости» сообщили бойцы подразделений войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр».

Военнослужащие подтвердили, что дрон уверенно выполняет поставленные задачи, несмотря на активное применение украинскими силами систем РЭБ.

«РЭБ держит хорошо, нет воздействия на него», — заявил один из российских бойцов.

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Напомним, что российский дрон «Князь Вещий Олег» применяется в зоне специальной военной операции с ноября 2025 года. Его главным преимуществом является высокая выживаемость и внешнее сходство с украинскими аналогами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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