США работают с Украиной над принятием оговоренных в Анкоридже компромиссов на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, общаясь с журналистами на полях российско-узбекской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«[На Аляске] американцы предложили определённые идеи компромиссного характера. Мы эти идеи приняли, согласились с ними... И теперь задача состоит в том, чтобы американцы добились согласия украинской стороны на эти предложения», — сказал дипломат.

Как видят в Москве, Штаты проводят такую работу с представителями Украины. При этом важно, что озвученные в Анкоридже идеи «концентрируются на главном — на первопричинах конфликта и необходимости их устранения, и на ситуации на земле». Говоря о нежелании Владимира Зеленского выводить ВСУ с оставшейся под его контролем части Донбасса, Галузин подчеркнул, что это расходится с «пониманием, достигнутым на Аляске», пишет ТАСС.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, поездка украинской делегации в Майами закончилась ничем: в окружении президента Дональда Трампа до сих пор считают отказ от Донбасса единственной возможностью завершить конфликт. Киевский диктатор признался, что его «тревожит» однобокий подход американской администрации.