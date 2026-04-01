Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля, 09:09

МИД сообщил о попытках США добиться от Украины компромиссов с Россией

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

США работают с Украиной над принятием оговоренных в Анкоридже компромиссов на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, общаясь с журналистами на полях российско-узбекской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«[На Аляске] американцы предложили определённые идеи компромиссного характера. Мы эти идеи приняли, согласились с ними... И теперь задача состоит в том, чтобы американцы добились согласия украинской стороны на эти предложения», — сказал дипломат.

Как видят в Москве, Штаты проводят такую работу с представителями Украины. При этом важно, что озвученные в Анкоридже идеи «концентрируются на главном — на первопричинах конфликта и необходимости их устранения, и на ситуации на земле». Говоря о нежелании Владимира Зеленского выводить ВСУ с оставшейся под его контролем части Донбасса, Галузин подчеркнул, что это расходится с «пониманием, достигнутым на Аляске», пишет ТАСС.

«Отличная работа!»: Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым
«Отличная работа!»: Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым

Напомним, по словам Владимира Зеленского, поездка украинской делегации в Майами закончилась ничем: в окружении президента Дональда Трампа до сих пор считают отказ от Донбасса единственной возможностью завершить конфликт. Киевский диктатор признался, что его «тревожит» однобокий подход американской администрации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Переговоры по Украине
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar