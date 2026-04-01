Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами для App Store

Мошенники активно использует схему обмана с подарочными картами для App Store. Об этом РИА «Новости» рассказал член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что при покупке карт пользователь выходит за пределы официальных каналов и теряет привычные механизмы защиты — от возврата средств до оспаривания операций.

По словам депутата, подарочные карты часто распространяются через неофициальные каналы, и пользователь не может проверить их происхождение. Нередко коды оказываются уже использованными, заблокированными или приобретёнными с помощью украденных платёжных данных.

«Мы видим, что такие схемы активно используют мошенники. Они продают карты со скидками, играя на желании сэкономить, либо вовлекают граждан в более сложные сценарии: от фишинга до обмана через мессенджеры», — подчеркнул Немкин.

Парламентарий отметил, что деньги в таком случае вернуть практически невозможно, ведь такие транзакции изначально находятся вне правового поля.

Парламентарий добавил, что любые обещания «выгодной покупки» в таких условиях превращаются в потенциальную точку входа для злоумышленников, а сама экономия зачастую оказывается мнимой. Рациональный подход, по его мнению, — отказаться от сомнительных схем и использовать легальные способы оплаты цифровых сервисов. Это снижает риск потерь и формирует более безопасную цифровую среду, где права пользователя находятся в понятной правовой зоне.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Министерство цифрового развития рассматривает возможность блокировки платежей в адрес Apple в ответ на удаление приложений. С 2022 года американская корпорация, ссылаясь на санкции, исключила из своего магазина App Store десятки востребованных в России сервисов. В их числе — приложения банков, картографические сервисы, агрегаторы, классифайды и авиасервисы, отсутствие которых существенно осложняет жизнь владельцам iPhone.