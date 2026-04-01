Украинские боевики с Краснолиманского участка фронта, оказавшиеся в окружении и лишённые путей подвоза провизии, расчленили тело своего погибшего сослуживца. Ужасающие кадры оказались в распоряжении издания «Донецк.Медиа».

Скриншот видео © Телеграм / Донецк Медиа

Скриншот видео © Телеграм / Донецк Медиа

Когда над местом происшествия появился разведывательный беспилотник, двое военнослужащих ВСУ решили скрыться. При этом один из них унёс с собой ногу мёртвого побратима, отрезанную ниже колена. В процессе бегства они также избавились от ножовки, которую использовали для расчленения бойца.

Ожидается, что в сложившихся условиях голода и полного окружения этим солдатам не останется иного выхода, кроме сдачи в плен. В этом случае российские военные намерены выяснить, как те, кто позиционирует себя защитниками, могли опуститься до подобного уровня жестокости и каннибализма.

Ранее сообщалось, что в Сумской области покончил с собой военнослужащий 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ с позывным Бро. Причиной стало давление со стороны командования. Мужчина хотел сдаться в плен российским военным, но его намерения стали известны руководству. Командир подразделения Павел Юрчук лично приказал применять к нелояльным бойцам физическую силу.