В Госдуме раскрыли возможные требования РФ в рамках мирного договора по Украине

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что условия мирного договора по Украине могут ужесточиться. Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Россия дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе требования изменятся.

По мнению парламентария, каждый раз, оттягивая переговоры, украинская сторона теряет позиции. С каждым месяцем условия становятся для неё всё хуже.

«Поэтому требования будут меняться, и не только надо будет говорить о Донбассе, а обо всех наших землях – Запорожье и Херсон на сегодняшний день», — отметил Чепа в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил, что российские войска находятся в девяти с половиной километрах от Запорожья. Парламентарий также обратил внимание на насильственную эвакуацию населения из многих городов — по его словам, это свидетельствует о том, что украинские власти понимают: эти территории в итоге придётся оставить.

Депутат не исключил, что в случае отказа Киева покинуть Донбасс в обозначенные сроки переговорная позиция Москвы может включить расширение территориальных претензий. Речь может идти не только об Одессе и Николаеве, но и о Днепропетровске с Харьковом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киеву установили временные рамки для вывода войск из Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован этот сценарий. Он отметил, что Россия и западные партнёры видят завершение горячей фазы конфликта именно в таком ключе — через отступление ВСУ с восточных территорий. В Киеве, однако, не уточняют, кто именно установил этот дедлайн и какова официальная реакция на него.