Линия боевого соприкосновения в зоне СВО постепенно становится безлюдной. Об этом процессе «Царьграду» рассказал депутат Госдумы Александр Бородай.

По словам парламентария, прежнее понятие ЛБС теперь во многом условно. Расстояния между опорными пунктами российской и украинской сторон значительно увеличились, поэтому в большом количестве пехоты на передовой сейчас нет необходимости.

«Собственно, ЛБС — это уже такое условное обозначение, потому что это скорее уже не линия боевого соприкосновения, а пунктир боевого соприкосновения», — подчеркнул Бородай.

Исходя из этого, считает депутат, нужно активно развивать войска беспилотных систем. Речь идёт не только о летательных аппаратах, но и о морских дронах. Более того, он уверен, что в ближайшее время появятся и подземные робототехнические комплексы.

А ранее в Кремле отметили продвижение Армии России по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас складывается не в пользу Киева.