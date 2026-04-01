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Опубликовано 1 апреля, 12:10
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«Линия фронта становится безлюдной»: В Госдуме заявили о важном процессе в зоне СВО

Депутат Бородай: ЛБС превращается в пунктир боевого соприкосновения

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Линия боевого соприкосновения в зоне СВО постепенно становится безлюдной. Об этом процессе «Царьграду» рассказал депутат Госдумы Александр Бородай.

По словам парламентария, прежнее понятие ЛБС теперь во многом условно. Расстояния между опорными пунктами российской и украинской сторон значительно увеличились, поэтому в большом количестве пехоты на передовой сейчас нет необходимости.

«Собственно, ЛБС — это уже такое условное обозначение, потому что это скорее уже не линия боевого соприкосновения, а пунктир боевого соприкосновения», — подчеркнул Бородай.

Исходя из этого, считает депутат, нужно активно развивать войска беспилотных систем. Речь идёт не только о летательных аппаратах, но и о морских дронах. Более того, он уверен, что в ближайшее время появятся и подземные робототехнические комплексы.

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А ранее в Кремле отметили продвижение Армии России по всей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас складывается не в пользу Киева.

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Дарья Нарыкова
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