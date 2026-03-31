Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска продвигаются вперёд по всей линии фронта. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас складывается не в пользу в пользу Киева.

Песков отметил, что динамику на фронтах, как он утверждает, отслеживают не только российские специалисты, но и зарубежные наблюдатели.

«Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, — указал представитель Кремля, — свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

Ранее Министерство обороны России официально подтвердило установление контроля над населённым пунктом Малая Корчаковка. Село расположено в Сумской области и перешло под власть российских сил в ходе недавних боевых действий.