Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 10:18

Песков заявил о продвижении ВС РФ по всей линии фронта и ухудшении позиций Киева

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска продвигаются вперёд по всей линии фронта. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас складывается не в пользу в пользу Киева.

Песков отметил, что динамику на фронтах, как он утверждает, отслеживают не только российские специалисты, но и зарубежные наблюдатели.

«Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, — указал представитель Кремля, — свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

Ранее Министерство обороны России официально подтвердило установление контроля над населённым пунктом Малая Корчаковка. Село расположено в Сумской области и перешло под власть российских сил в ходе недавних боевых действий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar