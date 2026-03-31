Бойцы ВСУ оставили раненого сослуживца и дали дёру — эпичное видео с фронта

Удар ВС России вынудил бойцов ВСУ отступить в гражданское здание, оставив раненого товарища. Об этом в своём Telegram-канале сообщили глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы батальона «Шрам» из спецназа «Ахмат», действующие на территории ДНР, обнаружили группу пехоты противника. После передачи координат был нанесён прицельный удар.

«Дальнейшее развитие событий продемонстрировало характерную «слаженность» действий противоборствующей стороны. Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении», — написал Кадыров.

Раненый, оставшись один, искал убежище в уличном туалете. К сожалению, это место оказалось небезопасным. Вскоре по его местоположению был нанесён удар, который полностью уничтожил укрытие и привёл к гибели человека.

Ранее сообщалось, что боец спецназа «Ахмат» рассказал о сложной операции по спасению сослуживца. При занятии новых рубежей на тщательную разведку времени не остаётся, поэтому приходится ориентироваться по обстановке на месте. Маршрут эвакуации проходил под постоянной угрозой обстрелов.