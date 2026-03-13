Боец «Ахмата» Вещий 8 км тащил тяжелораненого по открытой местности под огнём дронов ВСУ

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Вещий, он же чемпион мира по панкратиону Олег Личковаха, поделился историей спасения товарища. В интервью RT он рассказал, как его группа эвакуировала тяжелораненого по открытой местности.

Когда бойцы занимают новую позицию, времени на разведку обычно нет. Приходится двигаться по тому, что видишь, под постоянными обстрелами. В тот раз дорога к спасению растянулась на восемь километров открытого пространства.

«Мы "трёхсотого" тащили по открытке восемь километров, и очень тяжело, когда по тебе работают дроны», — вспоминает Вещий. Несмотря на адские условия, все, кого удалось вынести с поля боя, остались живы.

Личковаха подчёркивает: не каждый способен на такое. Пробежать несколько километров под огнём за человека, которого знаешь всего пару дней, — нужен особый характер. В «Ахмате» действует негласное правило: если свой «трёхсотый», его вытащат любой ценой.

