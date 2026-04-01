Перед Пасхой предложили проверить цены на яйца в России

В преддверии Пасхи 2026 года депутаты от фракции «Новые люди» обратились к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку ценообразования на куриные яйца. Соответствующий запрос направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Александр Дёмин, Ярослав Самылин.

В обращении парламентарии указывают на необходимость анализа действий как производителей, так и розничных сетей. Основное внимание предлагается уделить возможным признакам согласованных действий участников рынка или злоупотребления доминирующим положением. Депутаты выражают обеспокоенность вероятным необоснованным ростом цен на этот социально значимый продукт. Парламентарии просят антимонопольное ведомство принять меры для недопущения резкого повышения цен в предпраздничный период.

«Куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам», — подчёркивается в запросе.

Ранее в России прелложили сделать Пасхальный понедельник (13 апреля) выходным днём на всей территории страны. Сейчас нерабочий день установлен только в ЛНР, ДНР, Крыму и Севастополе. В остальных регионах этот день остаётся рабочим, хотя Трудовой кодекс позволяет местным властям вводить дополнительные выходные с учётом религиозных традиций.