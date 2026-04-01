В России предложили закрепить «пасхальный понедельник» на федеральном уровне

В России предложили распространить «пасхальный понедельник» на территорию всей страны, а не только в новых регионах. Об этом сообщил Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Пасха — главный праздник православного мира, и для миллионов россиян это день, который начинается с ночной службы и продолжается семейной трапезой. Возможность провести его без спешки, а после — спокойно прийти в себя на следующий день, имеет огромное значение. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

В ЛНР, ДНР, Крыму и Севастополе 13 апреля объявлено выходным днём в связи с Пасхой. В остальных регионах страны этот день остаётся рабочим. Трудовой кодекс уже позволяет регионам устанавливать дополнительные выходные с учётом культурных и религиозных традиций.

«Если выходной предоставляется в одном субъекте, он должен предоставляться и в остальных. Иначе получается несправедливость: одни могут спокойно встретить праздник и отдохнуть, а другие — сразу бежать на работу», — подчеркнул Иванов.

Общественник призвал законодателей рассмотреть вопрос о закреплении выходного на федеральном уровне, подчеркнув, что Пасха — это не частное дело, а общая культурная и духовная основа страны.

«Я призываю законодателей рассмотреть вопрос о закреплении дня, следующего за Пасхой, выходным на федеральном уровне. Это не просто удобство, это уважение к традициям большинства граждан нашей страны. Пасха — это не частное дело, это наша общая культурная и духовная основа. И государство могло бы сделать этот жест, который оценили бы миллионы людей», — заключил собеседник Life.ru.

Тем временем, в Тамбовской области Радоницу хотят сделать официальным выходным — инициативу уже поддержал губернатор Евгений Первышов. В последние годы многие тамбовчане ездят на кладбища прямо на Пасху, хотя это противоречит церковному уставу. Регионы имеют право устанавливать нерабочие дни под особые религиозные праздники. Глава Тамбовской митрополии Феодосий попросил сделать выходным именно Радоницу — день поминовения усопших. В этом году он выпадает на 21 апреля.