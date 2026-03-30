Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 13:03

В российском регионе Радоницу хотят сделать выходным днём

Власти Тамбовской области намерены сделать Радоницу выходным днём

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тамбовской области Радоницу хотят сделать официальным выходным — инициативу уже поддержал губернатор Евгений Первышов. С таким предложением на совещании в региональном правительстве выступил глава Тамбовской митрополии Феодосий.

В правительстве Тамбовской области обсудили подготовку к празднованию Пасхи. Фото © Telegram / Евгений Первышов

В правительстве Тамбовской области обсудили подготовку к празднованию Пасхи. Фото © Telegram / Евгений Первышов

Митрополит напомнил, что в последние годы многие тамбовчане ездят на кладбища прямо на Пасху, хотя это противоречит церковному уставу. Он подчеркнул, что регионы имеют право устанавливать нерабочие дни под особые религиозные праздники, и попросил сделать выходным именно Радоницу — день поминовения усопших. В этом году он выпадает на 21 апреля.

Первышов инициативу поддержал, пообещав обсудить её с главами муниципалитетов, депутатами и руководителями предприятий. Если жители одобрят, областная дума может принять поправки в законодательство уже к самой Радонице. Традиционно этот праздник не имеет фиксированной даты — он всегда приходится на вторник второй недели после Пасхи, которая в 2026-м выпадает на 12 апреля.

В РФ прищучат рестораторов, потакающих любителям полакомиться куличом до Пасхи

Ранее в РПЦ разъяснили, можно ли употреблять алкоголь в Великий пост. Формального запрета в уставе нет, но это не повод для пьянства, отметил зампредседателя Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе. По словам священнослужителя, шутки о «постном» алкоголе не стоит воспринимать как индульгенцию.

BannerImage
Юлия Сафиулина
