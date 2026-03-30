В российском регионе Радоницу хотят сделать выходным днём

В Тамбовской области Радоницу хотят сделать официальным выходным — инициативу уже поддержал губернатор Евгений Первышов. С таким предложением на совещании в региональном правительстве выступил глава Тамбовской митрополии Феодосий.

Митрополит напомнил, что в последние годы многие тамбовчане ездят на кладбища прямо на Пасху, хотя это противоречит церковному уставу. Он подчеркнул, что регионы имеют право устанавливать нерабочие дни под особые религиозные праздники, и попросил сделать выходным именно Радоницу — день поминовения усопших. В этом году он выпадает на 21 апреля.

Первышов инициативу поддержал, пообещав обсудить её с главами муниципалитетов, депутатами и руководителями предприятий. Если жители одобрят, областная дума может принять поправки в законодательство уже к самой Радонице. Традиционно этот праздник не имеет фиксированной даты — он всегда приходится на вторник второй недели после Пасхи, которая в 2026-м выпадает на 12 апреля.

