В РПЦ рассказали, можно ли пить алкоголь в Великий пост

По словам зампредседателя Синодального отдела РПЦ Вахтанга Кипшидзе, формального запрета на алкоголь в церковном уставе нет, но многие верующие полностью отказываются от спиртного в Великий пост. Он подчеркнул, что шутки о «постном» алкоголе не означают разрешения на пьянство — напиваться в пост «очевидно нельзя».

«В средиземноморском регионе, где формировались правила поста, было немыслимо обойтись без виноградного вина, составлявшего часть ежедневного рациона. Но это не означает, что пьянство и связанные с ним развлечения каким-либо образом совместимы с днями Великого поста», — цитирует Кипшидзе РИА «Новости».

Великий пост в 2026 году продолжается с 23 февраля по 11 апреля включительно.

