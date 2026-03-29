Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 11:13

В РПЦ рассказали, можно ли пить алкоголь в Великий пост

Обложка © Life.ru

По словам зампредседателя Синодального отдела РПЦ Вахтанга Кипшидзе, формального запрета на алкоголь в церковном уставе нет, но многие верующие полностью отказываются от спиртного в Великий пост. Он подчеркнул, что шутки о «постном» алкоголе не означают разрешения на пьянство — напиваться в пост «очевидно нельзя».

«В средиземноморском регионе, где формировались правила поста, было немыслимо обойтись без виноградного вина, составлявшего часть ежедневного рациона. Но это не означает, что пьянство и связанные с ним развлечения каким-либо образом совместимы с днями Великого поста», цитирует Кипшидзе РИА «Новости».

Великий пост в 2026 году продолжается с 23 февраля по 11 апреля включительно.

Молитвы в Великий пост 2026: какие читать дома, правила чтения по неделям

Напомним, что Великий пост подходит к завершению, и уже 12 апреля верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресение. В преддверии праздника многие начинают готовиться к Пасхе и продумывать праздничный стол. Особое внимание уделяют традициям и оформлению, включая украшение яиц. Life.ru собрал подборку из шести актуальных рецептов, которые помогают разнообразить праздничное оформление и удивить гостей.

Полина Никифорова
