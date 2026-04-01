Экспертиза подтвердила гибель жителя Белгородской области при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области судебно-медицинская экспертиза подтвердила гибель ещё одного мирного жителя в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, произошедшей 29 марта в селе Белянка Шебекинского округа. Личность погибшего установлена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате данной атаки погибли двое мужчин и получила ранения одна женщина», — написал он.
Ранее сообщалось, что в тот день село Белянка подверглось атаке украинских беспилотников. В результате удара одна из женщин получила тяжёлые осколочные ранения, её доставили в больницу.
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