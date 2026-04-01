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Опубликовано 1 апреля, 16:41

Даже хот-доги больше не спасают: В Исландии подорожала главная народная еда

В Исландии пожаловались на рост цен даже на знаменитые хот-доги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HandmadePictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HandmadePictures

В Исландии инфляция добралась даже до того, что долго считалось почти неприкосновенным, — местных хот-догов. Для страны, где еда и так стоит дорого, именно они много лет оставались самым доступным и понятным перекусом. Об этом пишет издание The New York Times.

Сегодня стандартный хот-дог в районе Рейкьявика обходится примерно в 750 исландских крон, то есть около шести долларов. В самых известных точках цена уже поднялась до 880 крон — это больше семи долларов.

Для местных жителей это болезненная тема. Хот-дог в Исландии — не просто уличная еда, а почти национальное блюдо, которое едят все — и подростки, и пенсионеры, и туристы, и обеспеченные горожане.

Владельцы киосков объясняют рост цен инфляцией, подорожанием ингредиентов и увеличением зарплат. По их словам, за последние годы стоимость пришлось поднимать чаще, чем за предыдущие два десятилетия.

При этом сами исландцы вспоминают, что в детстве могли купить хот-дог и газировку всего за 350 крон. Теперь на фоне общего роста цен даже эта «народная» еда перестаёт казаться дешёвой. Но отказываться от неё в стране не собираются. Хот-дог по-прежнему остаётся самым привычным, быстрым и сравнительно доступным вариантом перекуса в Исландии, даже если жалоб на цену становится всё больше.

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Наталья Афонина
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