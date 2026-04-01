В России могут расширить список опасных пород собак

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили МВД расширить перечень потенциально опасных пород собак. В своём письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву парламентарии предлагают включить в список ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, доберманов и бультерьеров.

Сейчас в перечень потенциально опасных пород, утверждённый правительством, входят 12 видов. Их владельцы обязаны выгуливать питомцев в наморднике и на поводке в общественных местах. Однако, по мнению депутатов, критерии формирования списка не предполагают его регулярного пересмотра с учётом статистики инцидентов. В результате ряд распространённых пород, обладающих физической силой и выраженным потенциально опасным поведением, не подпадают под требования об обязательном использовании намордника.

Авторы инициативы предлагают провести экспертную оценку с участием кинологов, ветеринаров и представителей правоохранительных органов. Депутат Амир Хамитов пояснил, что речь идёт не о запретительных мерах, а о повышении стандартов безопасности.

«Ответственные владельцы от этого не пострадают, но появятся понятные и единые правила, которые помогут минимизировать риски», — сказал парламентарий ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит жизненно важных вакцин для собак и кошек. Владельцы животных сталкиваются с перебоями в поставках импортных препаратов, отсутствием отечественных аналогов и значительным ростом цен. Ветеринары отмечают, что импортные вакцины приходится заказывать за несколько месяцев, а их поставки осуществляются малыми партиями через посредников.