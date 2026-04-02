Производитель «Фламинго» поставил цель запустить по Москве 20–30 ракет ВСУ

Совладелец украинской компании Fire Point, разработавшей «Фламинго» Денис Штильман, заявил о планах к середине 2026 наладить производство нового типа баллистических ракет. По его словам, они будут способны достичь Москвы.

«Надо наносить удары. <...> 20–30 ракет запустить», — сказал он в интервью украинским СМИ. Штильман также выразил уверенность, что новые баллистические ракеты будут готовы к середине 2026 года и смогут преодолевать до 850 километров.

Напомним, ракеты «Фламинго», которыми так хвалится Киев, регулярно попадают в сводки Минобороны. Например, недавно ВС РФ разнесли целый склад этих ракет.