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Опубликовано 2 апреля, 06:54
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Производитель «Фламинго» поставил цель запустить по Москве 20–30 ракет ВСУ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Совладелец украинской компании Fire Point, разработавшей «Фламинго» Денис Штильман, заявил о планах к середине 2026 наладить производство нового типа баллистических ракет. По его словам, они будут способны достичь Москвы.

«Надо наносить удары. <...> 20–30 ракет запустить», — сказал он в интервью украинским СМИ. Штильман также выразил уверенность, что новые баллистические ракеты будут готовы к середине 2026 года и смогут преодолевать до 850 километров.

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Напомним, ракеты «Фламинго», которыми так хвалится Киев, регулярно попадают в сводки Минобороны. Например, недавно ВС РФ разнесли целый склад этих ракет.

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Матвей Константинов
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