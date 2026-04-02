«Русские возьмут своё!» В Германии в шоке от перехода ЛНР под контроль России
В Германии призывают Украину отказаться от Донбасса после потери ЛНР
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Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают освобождение Луганской Народной Республики российскими военными. Многие из них призывают Киев перестать бегать от реальности и начать мирные переговоры.
«Как Зеленский собирается отвоевать территории, находящиеся под контролем России? Ему пора наконец осознать, что Донбасс потерян, и согласиться на мирный договор, чтобы положить конец кровопролитию», — отметил Bärbel M.
Пользователи указывали, что Россия в любом случае заберёт своё, а боевые действия будут с каждым днём становиться всё дороже для европейцев, потерявших уйму денег.
Однако ЕС всё ещё верит, что Украина сможет завоевать Луганск и Крым, подчеркнул ещё один комментатор. По его словам, Донбасс пора «списать со счетов», но глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и её единомышленники продолжают пичкать Киев десятками миллиардов евро, чтобы поддерживать свою иллюзию.
«(Президент РФ Владимир) Путин никогда не отдаст Крым или восток Украины. Мир с Россией возможен только территориальными уступками. Если Зеленский хочет мира, он должен это осознать», — написал Alexander T.
В последнее время многие официальные лица в России вновь начали подчёркивать, что Владимиру Зеленскому пора принять решение о выводе войск из Донбасса. Недавно об этом сказал советник Путина Юрий Ушаков, отметив, что такой шаг со стороны Киева откроет путь к обсуждению прекращения боевых действий. По словам главы киевского режима, Москва дала ему два месяца на отход ВСУ.
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