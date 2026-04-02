В Госдуме отреагировали на угрозы Киева ударить по Москве ракетами «Фламинго»

Украина может блефовать, заявляя о создании новых ракет для удара по Москве, но ожидать от Киева можно чего угодно. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий призвал не паниковать, но и не пропускать сказанное мимо ушей. Он предположил, что российские спецслужбы уже озабочены тем, чтобы «ничто никуда не взлетело».

«Они сделали серьёзное заявление, на которое надо реагировать тоже серьёзно, например, уничтожить всё, что с этим связано», — заявил депутат.

По его словам, сбивать ракеты в небе недостаточно. Необходимо проводить предварительную работу — наносить удары по местам производства. Колесник выразил уверенность, что у спецслужб и Вооружённых сил есть все необходимые структуры и варианты для этого.

«Надо просто-напросто сработать на опережение, чтобы они понимали, что так не будет», — резюмировал он.

Напомним, ранее производитель «Фламинго» поставил цель запустить по Москве 20–30 ракет ВСУ. Совладелец украинской компании Fire Point, разработавшей вооружение, Денис Штильман выразил уверенность, что новые баллистические ракеты будут готовы к середине 2026 года и смогут преодолевать до 850 километров.