«Трамп уже похоронил союзников»: В Госдуме предрекли катастрофу на Ближнем Востоке

Депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал фривольную риторику президента США Дональда Трампа в адрес наследного принца Саудовской Аравии. Парламентарий в беседе с «Царьградом» назвал это очень тревожным сигналом и предрёк серьёзную катастрофу на Ближнем Востоке.

По мнению парламентария, слова американского лидера о том, что бен Салман должен «целовать его зад и испытывать от этого удовольствие», говорят о том, что Трамп внутренне уже попрощался со своими союзниками в регионе. Для арабов, подчеркнул Делягин, крайне важна форма и внешнее уважение — иначе тебя не воспринимают всерьёз.

Аналитик также предположил, какой сценарий выстроил Вашингтон. США уничтожат экспортную инфраструктуру Ирана и опреснительные установки, что фактически означает геноцид населения. В ответ Тегеран нанесёт фронтальный удар по странам Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

«Американцы, судя по всему, не планируют защищать своих партнёров в регионе и будут оборонять только свои базы», — заявил Делягин.

Он также не исключил участия британцев, которые могут добавить хаоса. Цель — сделать Ближний Восток разрушенным и неспособным быть центром поставок энергоносителей. В свете этой перспективы, резюмировал парламентарий, Трамп может говорить о бен Салмане что угодно — у того уже не останется сил мстить. А российская нефть, по прогнозу депутата, будет стоить ещё дороже.

Напомним, Дональд Трамп оскорбил кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на форуме в Майами. По словам президента США, ранее его недооценивали, считая «неудачником с разваливающейся страной», а теперь принцу следует быть более любезным с американским лидером.