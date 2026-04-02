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Регион
Опубликовано 2 апреля, 14:44

«Трамп уже похоронил союзников»: В Госдуме предрекли катастрофу на Ближнем Востоке

Делягин: Трамп оскорбил бен Салмана, так как уже «похоронил» Саудовскую Аравию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал фривольную риторику президента США Дональда Трампа в адрес наследного принца Саудовской Аравии. Парламентарий в беседе с «Царьградом» назвал это очень тревожным сигналом и предрёк серьёзную катастрофу на Ближнем Востоке.

По мнению парламентария, слова американского лидера о том, что бен Салман должен «целовать его зад и испытывать от этого удовольствие», говорят о том, что Трамп внутренне уже попрощался со своими союзниками в регионе. Для арабов, подчеркнул Делягин, крайне важна форма и внешнее уважение — иначе тебя не воспринимают всерьёз.

Аналитик также предположил, какой сценарий выстроил Вашингтон. США уничтожат экспортную инфраструктуру Ирана и опреснительные установки, что фактически означает геноцид населения. В ответ Тегеран нанесёт фронтальный удар по странам Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

«Американцы, судя по всему, не планируют защищать своих партнёров в регионе и будут оборонять только свои базы», — заявил Делягин.

Он также не исключил участия британцев, которые могут добавить хаоса. Цель — сделать Ближний Восток разрушенным и неспособным быть центром поставок энергоносителей. В свете этой перспективы, резюмировал парламентарий, Трамп может говорить о бен Салмане что угодно — у того уже не останется сил мстить. А российская нефть, по прогнозу депутата, будет стоить ещё дороже.

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Напомним, Дональд Трамп оскорбил кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на форуме в Майами. По словам президента США, ранее его недооценивали, считая «неудачником с разваливающейся страной», а теперь принцу следует быть более любезным с американским лидером.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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