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Регион
Опубликовано 2 апреля, 15:01

Газовоз «Арктик Метагаз» оторвался от буксира и вновь дрейфует в Средиземноморье

Обложка © Getty Images / Miguela XUEREB

Обложка © Getty Images / Miguela XUEREB

Судно «Арктик Метагаз», повреждённое в Средиземном море из-за украинского удара, вновь дрейфует без управления. По словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии Халеда Гулама, трос, который соединял газовоз с буксиром, оборвался из-за неблагоприятных погодных условий и волн высотой более семи метров.

«В данный момент, учитывая текущие колебания погоды в акватории Средиземного моря, ни одна сторона не может спрогнозировать дальнейшую судьбу дрейфующего судна или направление, в котором его будут уносить ветры», — сказал он.

Собеседник ТАСС также призвал средиземноморские государства принять меры в отношении дрейфующего газовоза. При этом в Ливии уже приняли все доступные меры для предотвращения угрозы.

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Напомним, «Арктик Метагаз» подвергся атаке недалеко от территориальных вод Мальты. Известно, что газовоз перевозил порядка ста тысяч кубометров сжиженного природного газа. Судно потеряло ход, произошёл взрыв и последующий пожар. Все 30 человек, находившиеся на борту, успешно эвакуировались. В ООН спустя продолжительное время всё же решили обратить внимание на действия ВСУ и допустили, что атака могла нарушать международное право.

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Матвей Константинов
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