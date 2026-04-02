Газовоз «Арктик Метагаз» оторвался от буксира и вновь дрейфует в Средиземноморье

Судно «Арктик Метагаз», повреждённое в Средиземном море из-за украинского удара, вновь дрейфует без управления. По словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии Халеда Гулама, трос, который соединял газовоз с буксиром, оборвался из-за неблагоприятных погодных условий и волн высотой более семи метров.

«В данный момент, учитывая текущие колебания погоды в акватории Средиземного моря, ни одна сторона не может спрогнозировать дальнейшую судьбу дрейфующего судна или направление, в котором его будут уносить ветры», — сказал он.

Собеседник ТАСС также призвал средиземноморские государства принять меры в отношении дрейфующего газовоза. При этом в Ливии уже приняли все доступные меры для предотвращения угрозы.

Напомним, «Арктик Метагаз» подвергся атаке недалеко от территориальных вод Мальты. Известно, что газовоз перевозил порядка ста тысяч кубометров сжиженного природного газа. Судно потеряло ход, произошёл взрыв и последующий пожар. Все 30 человек, находившиеся на борту, успешно эвакуировались. В ООН спустя продолжительное время всё же решили обратить внимание на действия ВСУ и допустили, что атака могла нарушать международное право.