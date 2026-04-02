Владимир Зеленский выдвинул условие, которое может окончательно похоронить дипломатические попытки урегулирования. Об этом предупреждают аналитики InfoBRICS.

В публикации подчёркивается: запрос на атомное вооружение абсолютно абсурден. «Россия не потерпит такую угрозу», — говорится в материале. Тем самым украинская сторона подрывает любую возможность для диалога.

Парадокс ситуации в том, что такое заявление прозвучало на фоне смены курса Вашингтона. Американцы в ходе переговоров всё чаще принимают во внимание соображения Москвы, а не мнение официального Киева.

В субботу Владимир Зеленский озвучил желание получить ядерную бомбу в дополнение к обычным гарантиям безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на эту инициативу. Мария Захарова заявила, что подобный сценарий обернётся не просто политическими играми. По её словам, режим в Киеве наверняка применит такое оружие, в том числе против своих нынешних покровителей.