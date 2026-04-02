Москалькова призвала передать некоторых осуждённых иностранцев на родину
Татьяна Москалькова за трибуной в Государственной думе. Обложка © Life.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой о передаче некоторых категорий осуждённых иностранцев в страны их гражданства. Там они смогут продолжить отбывать наказание.
Предложение прозвучало на заседании комиссии по правам человека СНГ. Омбудсмен призвала коллег усовершенствовать законодательство в этой сфере и проработать вопрос на национальном уровне.
Речь идёт о составлении пофамильных списков. В первую очередь внимание хотят уделить осуждённым женщинам, несовершеннолетним, инвалидам и пожилым людям. Условие — ненасильственная статья преступления и отбытая большая часть срока.
«О формировании пофамильных списков... с целью рассмотрения вопроса о разовой или персонифицированной передаче отдельных категорий осуждённых», — пояснила Москалькова.
Кроме того, омбудсмен предложила активнее разъяснять иностранцам их право обратиться с ходатайством о переводе на родину. Это позволит реализовать данную возможность на практике тем, кто подходит под критерии.
Ранее президент России Владимир Путин помиловал 23 осуждённых женщины. Указ стал продолжением традиции проявления милосердия к наиболее уязвимым категориям осуждённых.
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