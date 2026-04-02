Военнослужащих ВСУ, скончавшихся в госпиталях и тыловых районах, хоронят под видом хирургических отходов. Об этом со ссылкой на российские силовые ведомства пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, с Украины всё чаще поступают жалобы от родственников. Близкие не могут найти своих погибших — их хоронят либо как «хирургические отходы», либо как лиц без определённого места жительства.

В качестве примера силовики привели 46-летнего солдата из Волчанска Виталия Твардовского. Мужчина получил ранение и умер в Житомире. Его захоронили на кладбище для бездомных. С родными покойного никто даже не пытался связаться.

Попытка украинской механизированной колонны прорваться в направлении Красноармейска завершилась уничтожением техники и очередным скандалом внутри Украины. Группировку засекли во время выдвижения к городу и нейтрализовали ещё на подступах. В составе соединения находился один танк Abrams. Удар по противнику нанесли с помощью беспилотников, ствольной артиллерии и заблаговременно выставленных противотанковых мин.