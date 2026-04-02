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Опубликовано 2 апреля, 14:12

Abrams не дошёл до Красноармейска: провал колонны ВСУ обернулся скандалом

Под Красноармейском сорвали попытку прорыва колонны ВСУ с Abrams

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Попытка украинской механизированной группы прорваться в сторону Красноармейска закончилась потерей техники и новым спором внутри самой Украины. По данным Минобороны РФ, колонну заметили на марше в сторону города и остановили еще на подступах. В составе этой группы был танк Abrams, а удар по ней нанесли с помощью дронов, артиллерии и заранее установленных противотанковых мин.

В военном ведомстве заявили об уничтожении танка, трех боевых бронемашин и около 30 военнослужащих. Но резонанс история получила после реакции в украинском медиаполе. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко раскритиковал действия командования 425-го полка «Скеля», заявив, что технику отправили в атаку колонной в условиях доминирования беспилотников.

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По его словам, такая тактика сделала бойцов «легкой мишенью» и привела к большим потерям. При этом сам полк эти обвинения отверг и заявил, что выполнял штурмовые задачи для занятия и удержания позиций в районе Покровска.

Ситуация разворачивается на фоне напряженной обстановки на этом участке фронта. После доклада главкома ВСУ Александра Сырского Владимир Зеленский говорил, что положение остается сложным, а днем ранее Сырский побывал на покровском направлении. Таким образом, история с колонной под Красноармейском быстро вышла за рамки обычной фронтовой сводки. Теперь это еще и повод для жесткой дискуссии о том, как именно украинское командование ведет бои на одном из самых тяжелых участков.

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Марина Фещенко
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