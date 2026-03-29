29 марта, 07:16

Дерзкие цыгане «увели» миномёт и технику прямо с командного пункта ВСУшников

Обложка © Grok

В Красноармейске у подразделения ВСУ исчезло вооружение и техника — всё украли цыгане. Об этом рассказал беженец из города, спасший группу тяжелораненых российских военнослужащих, в беседе с ТАСС.

«Своровали у них (ВСУ — прим. Life.ru) пять или шесть генераторов. Миномёт им ещё достался», — сказал он.

Группа людей проникла на территорию предприятия «АПК-Инвест», где, предположительно, находился командный пункт. После этого автомобиль с участниками инцидента попытались остановить огнём, однако им удалось покинуть место происшествия.

ВСУ начали списывать потери в Сумской области на сердечную недостаточность

Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ рассказал, что значительная часть числящихся пропавшими без вести солдат на самом деле погибла. В подразделении таких военнослужащих сейчас больше всего, и что, по его оценке, подавляющее их число уже не числятся живыми.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
