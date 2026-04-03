ООН выявила сеть неофициальных тюрем для военнопленных в семи регионах Украины

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило сеть неофициальных объектов для содержания военнопленных как минимум в семи регионах Украины. За последний год такие точки зафиксированы в Харьковской, Киевской и Николаевской областях, а ранее — на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, пишут «Известия».

По данным мониторинга на февраль 2026 года, из 717 опрошенных российских военнослужащих 389 подвергались истязаниям или жестокому обращению. Основная часть эпизодов насилия пришлась на транзитные пункты — подвалы, гаражи и частные строения, где пленных держали до перевода в официальные лагеря. Бойцы сообщали об ударах пластиковыми трубами, применении электрошока и травле собаками. В ООН подтвердили как минимум два случая смерти от полученных травм.

В УВКПЧ заявили, что неоднократно выражали обеспокоенность по поводу использования неофициальных мест содержания военнопленных, пыток и жестокого обращения. Организация призывает к предотвращению подобных инцидентов, привлечению виновных к ответственности и обеспечению беспрепятственного доступа наблюдателей во все места лишения свободы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала о систематических издевательствах над российскими военнопленными на Украине, включая медицинские манипуляции без обезболивания. По её словам, ответственность за эти преступления будет возложена на всех причастных — от высшего руководства страны и руководителей медучреждений, отдававших преступные распоряжения, до рядового медперсонала, исполнявшего их.