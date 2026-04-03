Владимир Путин направил киевскому режиму жёсткое требование. Российский лидер настаивает на немедленной сдаче всех территорий в ДНР, пишет Daily Express.

В публикации уточняется: взамен на прекращение «горячей войны» украинская сторона должна полностью уступить контроль над этими землями.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение о выводе военных с территории Донбасса должно было быть принято «уже вчера». Такие действия, подчеркнул он, позволили бы спасти множество жизней и остановить активную фазу конфликта. По его словам, ответственность за это лежит на Владимире Зеленском.

На данный момент Украина отвергает это условие. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее назвал уход войск из Донбасса ключевым элементом общего мирного плана.