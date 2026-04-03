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Опубликовано 3 апреля, 10:12

«Врёт как дышит»: В Госдуме ответили на слова Зеленского о «сильнейших позициях» ВСУ

Депутат Колесник счёл ложью заявления Зеленского о сильных позициях ВСУ на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ сейчас занимают самые сильные позиции на поле боя за последние десять месяцев.

Депутат подчеркнул, что тактику и стратегию определяет не глава киевского режима, а российское военное руководство и Генштаб. По словам парламентария, Киев потерял огромную территорию, сравнимую по площади с шестью Швейцариями.

«Считать заслугой то, что ВСУ медленно отступают? Для военной науки это звучит не очень. Во-вторых, он врёт как дышит. Слушать его эти высказывания — себя не уважать», — высказался Колесник.

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А ранее Life.ru сообщал, что на Украине допустили мобилизацию женщин в ВСУ для замены мужчин в тылу. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что представительницы прекрасного пола уже работают в зоне спецоперации медиками и операторами дронов, однако власти хотят более активно привлекать их на службу.

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Дарья Нарыкова
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