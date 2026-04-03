«Следуя зову сердца»: Начальник якутского УФСИН ушёл на СВО

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Сергей Калиновский приостановил свою деятельность в уголовно-исполнительной системе и отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

«Защищать интересы России он решил осознанно, следуя зову сердца», — отметили в ведомстве.

Калиновский начал карьеру в УИС в 2009 году бойцом штурмового подразделения спецназа. За плечами у него многолетний опыт службы в различных подразделениях, включая руководящие должности. Дважды участвовал в контртеррористических операциях. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Во ФСИН подчеркнули, что на службе Сергей Владимирович проявил себя как решительный человек с твёрдыми жизненными принципами. Ему удалось сплотить коллектив, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию молодых сотрудников и поддержке ветеранов. Под его началом в Якутии прошли военно-патриотическая игра «Зарница», уроки мужества, церемонии принятия присяги.

Ранее Life.ru рассказывал, что 70-летний депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов, бывший десантник, решил отправиться в зону СВО. Он уже уведомил парламент о приостановке полномочий с 16 марта. Что именно он будет делать в зоне СВО, не уточняется (обычно контракты с лицами старше 65 лет не заключают).