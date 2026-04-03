Замглавы Минцифры Заренин вступил в бригаду «Барс-Курск» с особым заданием

Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческой бригаде «Барс-Курск». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, отметив, что Заренин — первый действующий федеральный замминистра, сменивший кабинет на камуфляж и казарму.

В бригаде у замминистра особая роль – он возглавит направление беспилотных авиационных систем и противодействия дронам противника. Также Заренин будет курировать инновационное развитие подразделения и обмен опытом с воинскими частями в зоне специальной военной операции.

Хинштейн подчеркнул, что для бригады Заренин не чужой человек: более года он участвовал в технологическом развитии «Барс-Курск», занимался апробацией новых решений и оборудования. Глава региона назвал поступок замминистра достойным самой высокой оценки и выразил уверенность, что его переезд в Курскую область поможет усилить защищённость региона.

Напомним, Заренин давно поддерживает бойцов — возил гуманитарную помощь, отправлял технику, занимался волонтёрством. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил заслуги заместителя: тот с нуля создал департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику, развивал проекты по созданию отечественных базовых станций, которые уже вошли в реестр Минпромторга и устанавливаются на сетях операторов, в том числе в новых регионах.