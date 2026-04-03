Чтобы боец не думал о квитанциях: Семьям участников СВО хотят простить долги за коммуналку

С начала спецоперации государство последовательно вводит меры поддержки участников боевых действий. Одной из таких стало принятие в конце 2024 года закона, дающего ветеранам право списания долгов на сумму до десяти миллионов рублей. Однако сегодня документ работает не в полную силу, из-за чего многие защитники по возвращении домой получают квитанции на десятки, а то и сотни тысяч. На это в беседе с Life.ru обратил внимание зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш.

По словам парламентария, в нынешнем виде закон попросту не предусматривает списание долгов за коммунальные платежи. В результате возникает следующая ситуация: военнослужащий возвращается с фронта и получает квитанцию с круглой суммой, а управляющие компании разводят руками. Конечно, должнику могут списать пени, но основная, самая значительная часть суммы остаётся «висеть» на его плечах.

Ветеран обращается в Минобороны, военную прокуратуру, суд, но не получает помощи — формально закон соблюдается. Более того, сам механизм списания долгов у участников спецоперации завязан на наличии постановления суда и возбуждённого исполнительного производства. Однако на деле коммунальщики нечасто обращаются к Фемиде.

Чтобы решить проблему, Панеш предлагает включить в перечень погашаемых задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. При этом механизм должен стать проактивным и обязывать уполномоченные органы самостоятельно передавать информацию о таких должниках управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.

По мнению депутата, также важно предусмотреть возможность списания долгов, даже если на момент заключения контракта исполнительное производство не было возбуждено — «формальный признак не должен быть препятствием». В конце-концов обновлённый закон необходимо распространить и на родственников защитников, в том числе вдов и детей.

Когда боец погибает, долги не должны переходить по наследству. Человек, который защищал страну, не должен после возвращения думать о том, как расплатиться за квартиру. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР

«Это вопрос не просто юридический, это вопрос справедливости и уважения к тем, кто рисковал жизнью», — заключил наш собеседник.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в том, что участники спецоперации будут достойным примером для подрастающего поколения. Главный российский дипломат напомнил, что в его юности все восхищались ветеранами Великой Отечественной.