Военный эксперт раскрыл, долетят ли украинские ракеты «Фламинго» до Москвы

Украино-британские ракеты «Фламинго» теоретически способны достичь Москвы. Но у столицы очень мощная система противовоздушной обороны, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, это крупная ракета самолётного типа: 10 метров длиной, 6 тонн весом, несёт тонну взрывчатки. Урон в случае попадания будет серьёзный. Ракету с дальностью 300 км уже испытали — это не бумажный проект. Следующая модификация FP-9 планируется с радиусом действия 850–900 км, испытания намечены на лето.

Однако, в отличие от «Искандеров», «Фламинго» не могут маневрировать в полёте. Они относятся к тому же классу, что и ATACMS, и российские системы ПВО рассчитаны на перехват таких целей. Эксперт считает нереальным сценарий, при котором 30 таких ракет долетят до Москвы.

Но математика сложна: ни одна противоракетная оборона не даёт 100-процентной гарантии. В столице показатели близки к абсолютным, однако 31-я или 32-я ракета теоретически могут пройти. Тем не менее, с учётом масштабирования эшелонов защиты, Корнев выразил уверенность, что безопасность будет обеспечена.

Напомним, ранее производитель «Фламинго» поставил цель запустить по Москве 20–30 ракет ВСУ. Совладелец украинской компании Fire Point, разработавшей вооружение, Денис Штильман выразил уверенность, что новые баллистические ракеты будут готовы к середине 2026 года и смогут преодолевать до 850 километров.