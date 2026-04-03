Военный эксперт назвал единственный способ прекратить обстрелы России

Украинские силы произвели серию атак на морской торговый порт Усть-Луга — крупнейший на Балтике. В результате ударов объект получил повреждения. Ситуацию в интервью «Царьграду» прокомментировал военный эксперт Андрей Беднарский.

Собеседник объяснил попадания тем, что ни одна оборона не может быть стопроцентной. У всего есть предел возможностей, а средства нападения всегда развиваются быстрее, чем средства защиты. Особенно это касается сферы беспилотников.

Единственный действенный способ в такой ситуации, по мнению аналитика, — уничтожать вражеские средства нападения и разрушать его логистику, чтобы пресечь саму возможность запусков.

Вместе с тем Беднарский указал на сложность задачи, учитывая объёмы ресурсов, которыми располагает Украина. В результате, отметил он, «сужается и временное окно возможностей».

Напомним, что порт Усть-Луга был повреждён в результате атаки дронов ВСУ. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт.