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Опубликовано 3 апреля, 12:49

Военный эксперт назвал единственный способ прекратить обстрелы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские силы произвели серию атак на морской торговый порт Усть-Луга — крупнейший на Балтике. В результате ударов объект получил повреждения. Ситуацию в интервью «Царьграду» прокомментировал военный эксперт Андрей Беднарский.

Собеседник объяснил попадания тем, что ни одна оборона не может быть стопроцентной. У всего есть предел возможностей, а средства нападения всегда развиваются быстрее, чем средства защиты. Особенно это касается сферы беспилотников.

Единственный действенный способ в такой ситуации, по мнению аналитика, — уничтожать вражеские средства нападения и разрушать его логистику, чтобы пресечь саму возможность запусков.

Вместе с тем Беднарский указал на сложность задачи, учитывая объёмы ресурсов, которыми располагает Украина. В результате, отметил он, «сужается и временное окно возможностей».

Песков заявил о защите Усть-Луги и других объектов инфраструктуры
Песков заявил о защите Усть-Луги и других объектов инфраструктуры

Напомним, что порт Усть-Луга был повреждён в результате атаки дронов ВСУ. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт.

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Дарья Нарыкова
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