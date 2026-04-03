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Опубликовано 3 апреля, 18:37
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Матвиенко: Разговаривать с «командой КВН» Зеленского не о чём

Валентина Матвиенко. Обложка © Life.ru

Валентина Матвиенко. Обложка © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разговаривать с «командой КВН» во главе с Владимиром Зеленским не о чём. В интервью программе «60 минут» на ИС «Вести» она назвала Украину абсолютно зависимым государством, давно потерявшим суверенитет.

«Для Зеленского мирное соглашение — это его политическая смерть. Он будет держаться до последнего, до последнего будут большими машинами возить наличную валюту и золото, то, чем они занимаются», — сказала Матвиенко.

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Ранее в Москве неоднократно заявляли, что киевский режим не проявляет реальной готовности к переговорам и продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада. В Кремле подчёркивали, что цели специальной военной операции будут достигнуты. А Владимир Зеленский выдвинул условие, которое может окончательно похоронить дипломатические попытки урегулирования. По мнению экспертов, запрос на атомное вооружение абсурден, и Россия не потерпит такую угрозу, тем самым украинская сторона подрывает возможность диалога.

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Анастасия Никонорова
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