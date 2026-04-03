Вячеслав Дацик пообещал отомстить ВСУ за смерть сына

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал подробности гибели своего сына Ярослава в зоне специальной военной операции. 21-летний военный попал под удар FPV-дрона ВСУ 12 марта, когда нёс ящик со снарядами. По словам отца, осколки беспилотника попали Ярославу в ноги, а также в плечо и под сердце. Сослуживцы перебинтовали его, но не заметили ранения в области сердца, и молодой человек скончался от потери крови.

Дацик-старший заявил, что после гибели первенца в его сердце осталось только одно желание — месть.

«Месть, только месть... Надо дойти до всех точек, откуда «мутят» против России. Пора снова поднять наше Красное знамя над Рейхстагом», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Ранее Дацик пообещал воевать до конца после гибели сына. Вячеславу 46 лет. За карьеру в ММА он провёл 15 боёв, одержав семь побед, три из которых — нокаутом. Рыжий Тарзан с сыном подписали контракт с Минобороны и ушли на СВО в феврале 2024 года.