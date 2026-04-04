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Опубликовано 3 апреля, 22:25
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Ошибка Сафонова не помешала ПСЖ добиться победы над «Тулузой» в чемпионате Франции

Обложка © X / Paris Saint-Germain

Обложка © X / Paris Saint-Germain

В домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» переиграл «Тулузу» со счётом 3:1. У хозяев дублем отметился Усман Дембеле (23-я и 33-я минуты), ещё один гол на счету Гонсалу Рамуша (90+2).

Единственный мяч гостей забил Расмус Николайсен, когда на 27-й минуте российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не сумел зафиксировать мяч после подачи углового, и защитник «Тулузы» воспользовался отскоком. Это уже вторая результативная ошибка россиянина подряд — неделей ранее он пропустил гол после дальнего удара по центру ворот в товарищеском матче сборной России против Никарагуа (3:1).

Для Сафонова эта встреча стала 17-й в сезоне. В семи играх он сохранял ворота в неприкосновенности. ПСЖ с 63 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на четыре балла. «Тулуза» с 37 очками занимает девятое место.

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Артём Гапоненко
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