Ошибка Сафонова не помешала ПСЖ добиться победы над «Тулузой» в чемпионате Франции

В домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» переиграл «Тулузу» со счётом 3:1. У хозяев дублем отметился Усман Дембеле (23-я и 33-я минуты), ещё один гол на счету Гонсалу Рамуша (90+2).

Единственный мяч гостей забил Расмус Николайсен, когда на 27-й минуте российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не сумел зафиксировать мяч после подачи углового, и защитник «Тулузы» воспользовался отскоком. Это уже вторая результативная ошибка россиянина подряд — неделей ранее он пропустил гол после дальнего удара по центру ворот в товарищеском матче сборной России против Никарагуа (3:1).

Для Сафонова эта встреча стала 17-й в сезоне. В семи играх он сохранял ворота в неприкосновенности. ПСЖ с 63 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на четыре балла. «Тулуза» с 37 очками занимает девятое место.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России сохранила 36-ю строчку в обновлённом рейтинге после первых двух матчей в новом году. В марте россияне провели две товарищеских игры, помимо победы над Никарагуа наши футболисты сыграли вничью с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге.