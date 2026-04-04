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Опубликовано 3 апреля, 22:12

Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Несколько взрывов прогремела в небе над Курском, пишет SHOT. Предварительно, ПВО уничтожает воздушные цели в небе над городом.

Некоторые жители утверждают, что слышали звук мотора в небе и видели несколько вспышек. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 40 украинских беспилотников в вечерние часы 3 апреля. Атаке подверглись три региона.

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Артур Лапсаков
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