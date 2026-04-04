Матвиенко: Россия не будет flexible для стран Европы, пропускающих ВСУ

Россия не станет проявлять flexible (гибкость) по отношению к европейским государствам, которые откроют своё воздушное пространство для ударов украинских военных по российской территории. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы получаем новые террористические акты, нападения на нашу энергоинфраструктуру, на гражданские объекты и на людей. И мы не будем flexible для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо», — сказала она в интервью программе «60 минут» на телеканале «Вести».

Матвиенко подчеркнула, что Москва направила этим странам очень жёсткие предупреждения. По её словам, власти Литвы уже заявили, что не давали Украине разрешения на пролёт её дронов.

Она отметила, что Россия «встряхнула» прибалтийские страны, и они осознали: если продолжат допускать удары со своей территории, станут законными целями. Матвиенко выразила уверенность, что эти государства теперь откажутся от подобной практики — даже если публично об этом не скажут.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атакуют Ленинградскую область, используя воздушное пространство Эстонии и Латвии с их молчаливого согласия. Эксперты установили — траектория полётов дронов проходит через эти две республики, а также частично затрагивает Литву.