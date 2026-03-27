27 марта, 16:05

В Минобороны Латвии заявили о непричастности Прибалтики к ударам ВСУ по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Министерство обороны Латвии заявило, что страны Прибалтики не имеют отношения к планированию и организации ударов Вооружённых сил Украины по территории России. Об этом сообщает портал delfi.lv. В оборонном ведомстве подчеркнули, что ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не участвуют в подготовке украинских атак.

«Латвия, а также Литва и Эстония, не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», — указали в МО.

Латвия выразила протест из-за вторжения «российского» беспилотника
Латвия выразила протест из-за вторжения «российского» беспилотника

Ранее стало известно, что столицы Прибалтики официально разрешили использование своего воздушного пространства для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России. До этого подобные пролеты были единичными и тщательно скрывались из-за страха перед эскалацией, но теперь они стали частью открытой политики Вильнюса, Риги и Таллина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
