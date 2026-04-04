В подполье сообщили о выявлении сети «фабрик смерти» на Украине

Российское подполье начало передавать силовикам координаты тайных локаций, где удерживают захваченных солдат ВС РФ. Активисты активно следят за перемещением этих объектов, которые получили название «фабрики смерти».

Информация поступает из прифронтовых районов. Полученные сведения оперативно направляются военным и участникам переговорных групп. Как утверждает представитель подполья, за каждым исчезнувшим бойцом стоит семья, ожидающая вестей, поэтому поиск данных ведется непрерывно.

Схема работы таких мест проста и жестока. В Харьковской, Николаевской и Киевской областях, а также вблизи фронта оборудуют временные пункты содержания в заброшенных зданиях, гаражах или подвалах. При приближении наших войск пленников оперативно перевозят в новые укрытия.

Цель создания подобных объектов — не только сбор разведданных. По словам источника, «на практике это работает следующим образом: создаются временные "транзитки" — гаражи, подвалы, заброшенные дома, ангары... И уже там людей пытают, чтобы выбить информацию».

Выживших узников впоследствии переводят в официальные лагеря или ликвидируют. По мнению собеседника агентства, киевскому режиму невыгодно возвращать людей домой после пыток: «Зачем наполнять подразделения живыми свидетелями того, что сложить оружие — рабочий способ сохранить жизнь и вернуться домой?».

Подобные факты жестокого обращения ранее фиксировались Управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Ранее подобные «транзитки» уже обнаруживали в Красноармейске и Краматорске, однако подпольщики уверены, что полная картина скрытых преступлений будет раскрыта в будущем.