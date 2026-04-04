От аэродромов до лагерей наёмников: ВС РФ провели серию точных ударов

Министерство обороны России отчиталось о ходе боевых действий за последние сутки. Вооружённые силы нанесли массированные удары по ключевым элементам обороны противника.

Целями атак стали объекты инфраструктуры на военных аэродромах Украины. Также поражены точки временного размещения украинских формирований и иностранных боевиков.

По данным оборонного ведомства, огневое воздействие охватило 142 района. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные аппараты, артиллерийские подразделения и ракетные войска.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — отметили в министерстве.

Ожидается, что ведомство продолжит публиковать сводки о результатах контроля воздушного пространства и наземных операций в ближайшие дни.

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