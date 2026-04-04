ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля, 09:29

Минобороны сообщило о сбитой ракете «Фламинго» и сотнях беспилотников

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт противника за прошедшие сутки. В оборонном ведомстве отчитались об успешной работе по нейтрализации воздушных целей.

Согласно сводке, «средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 308 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на земле на данный момент не поступало. Профильные службы продолжают мониторинг обстановки в приграничных и тыловых районах.

От аэродромов до лагерей наёмников: ВС РФ провели серию точных ударов
От аэродромов до лагерей наёмников: ВС РФ провели серию точных ударов

Ранее расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» атаковал гаубицу М777 производства США на правобережье Херсонской области. Работающее орудие ВСУ обнаружили на расстоянии 33 километров от точки старта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar