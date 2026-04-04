Минобороны сообщило о сбитой ракете «Фламинго» и сотнях беспилотников
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Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт противника за прошедшие сутки. В оборонном ведомстве отчитались об успешной работе по нейтрализации воздушных целей.
Согласно сводке, «средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 308 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».
Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на земле на данный момент не поступало. Профильные службы продолжают мониторинг обстановки в приграничных и тыловых районах.
Ранее расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» атаковал гаубицу М777 производства США на правобережье Херсонской области. Работающее орудие ВСУ обнаружили на расстоянии 33 километров от точки старта.
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